إطلاق مشروع نقل مشترك حديث يربط عنايا وإهمج ويخفف الازدحام

أطلقت بمبادرة مشتركة من رئيس بلدية عنايا وكفربعال مارك عبود ورئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان وبالتعاون مع المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، مسار العمل على استحداث شبكة نقل مشترك حديثة في المنطقة، في إطار السعي الدائم لتطوير الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تأمين وصول منظّم إلى دير مار مارون – عنايا، والحدّ من الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة، لا سيّما خلال الأعياد والمناسبات الدينية التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوّار، إضافة إلى تسهيل تنقّل أبناء المنطقة بين إهمج وجبيل وتعزيز الترابط بين البلدات.

وفي سياق متابعة هذا المشروع، زار شيا مع وفد، دير مار مارون – عنايا، حيث عُقد لقاء موسّع مع رئيس الدير الأب ميلاد طربيه، بحضور الأباتي طنوس نعمه ورئيسي بلديتي عنايا وكفربعال وإهمج. وشكّل اللقاء محطة أساسية لوضع أسس عملية لتطوير قطاع النقل المشترك في المنطقة، من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتنظيم حركة التنقّل، ودعم التنمية المحلية المستدامة.

وأكد المجتمعون أن هذا المشروع يشكّل خطوة متقدمة نحو معالجة التحديات المرورية، ويعكس التزامًا جديًا بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها

