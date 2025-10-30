إشكال في التبانة – طرابلس يتطوّر إلى إطلاق نار.. وسيدة تُنقل إلى المستشفى بحالة إغماء

وقع إشكال بعد ظهر اليوم في محلة شارع الزعبية – التبانة في طرابلس بين شبان من آل “ت” وآخرين من آل “ع.ع”، ما لبث أن تطوّر إلى تضارب وتوتّر كبير في المنطقة.

وخلال الإشكال، أقدم المدعو “م.ت” على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة السيدة “س.ص” بحالة إغماء نتيجة الخوف والهلع، وقد جرى نقلها على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج اللازم.

وعلى أثر الحادثة، حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان، وعملت على مداهمة المشتبه بإطلاق النار تمهيدًا لتوقيفه. وقد أفادت المعلومات بأن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات واستفزازات سابقة بين الطرفين.

وتسود المنطقة حالة من الحذر، وسط متابعة من القوى الأمنية لضبط الوضع ومنع تجدّد التوتر.

