إسرائيل تكشف نطاق خط الدفاع الأمامي جنوب لبنان وتؤكد تكثيف العمليات العسكرية ضد الحزب

نشر الجيش الاسرائيلي نطاق خط الدفاع الأمامي الذي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمالي

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه “في هذه الأيام تعمل خمس فرق عسكرية إلى جانب قوات سلاح البحرية بشكل متزامن جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة ومنع تهديد مباشر على بلدات الشمال”.

