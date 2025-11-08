إسرائيليّان يدخلان لبنان بجوازات غربية… الأمن العام يكشف القصة

فادت مصادر في الأمن العام اللبناني لقناة “الجديد” ، بأن مواطنَين إسرائيليَّين دخلا لبنان أخيرًا، وقاما بجولة في بعض المناطق قبل أن يغادرا عبر مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

وكشفت المصادر عن أن الاثنَين دخلا لبنان بتاريخ 17 أيلول 2025 عبر مركز المصنع، وغادرا عبر مطار بيروت في 18 أيلول 2025 بعد الإقامة في أحد فنادق العاصمة.

المواطنان هما:

Avraham Dov Goldstein الملقب عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم Avigold (مواليد 1991، جواز كندي صالح حتى 2035).

Berel Indig (مواليد 1994، جواز أميركي صالح حتى 2031).

