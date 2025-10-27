بالصور: هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم، تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية pic.twitter.com/EUBFGv13rW — Cedar News (@cedar_news) October 27, 2025

وأشار بيان الهيئة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي حرصاً على راحة المواطنين وتفادياً للازدحام في مراكز المعاينة الميكانيكية ومكاتب هيئة إدارة السير، على أن يُعلن لاحقاً عن المواعيد والأيام المحدّدة للعمل الإضافي وفق جدول تنظيمي يُراعي المناطق اللبنانية كافة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.