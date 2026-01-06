أيوب تعليقا على غارات امس: كفى استخدام الجنوب منصة لمشاريع خارجية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية

علقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على تحذير إسرائيل لاهالي بلدة أنان واستهداف المدينة الصناعية في صيدا وكتبت عبر منصة “أكس”: “العلاقة بين حزب الله وحماس وإسرائيل باتت أشبه بتبادل خدمات: فكلما احتاجت إسرائيل إلى ذريعة لتمديد حربها، يخرج خطاب لن نسلّم السلاح وإعادة بناء القدرات ليمنحها الغطاء المطلوب”.

وأضافت: “كفى عبثاً بلبنان وبمصير شعبه. كفى استخدام الجنوب منصة لمشاريع خارجية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. فالسلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة، وإلا سيبقى شعبنا وحده يدفع ثمن المغامرات والحسابات الخاطئة”.

وختمت: “الله يحمي ‎صيدا و جزين والجنوب وكل ‎لبنان”.

