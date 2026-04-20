أول هجوم للحزب بعد وقف إطلاق النار: تدمير ٤ دبابات ميركافا بكمين في دير سريان

أعلن حزب الله تنفيذ أول عملية عسكرية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مستهدفًا رتلًا تابعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأوضح البيان أنّ رتلًا مؤلفًا من ثماني مدرعات كان يتحرك يوم الأحد 19 نيسان 2026 من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، قبل أن يتعرض لانفجار عبوات ناسفة جرى زرعها مسبقًا في المنطقة.

وأشار إلى أنّ الانفجار وقع على دفعتين بين الساعة 15:40 و16:40، ما أدى إلى تدمير أربع دبابات من نوع «ميركافا»، حيث شوهدت النيران تندلع فيها، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بسحب الآليات المتضررة من مكان الاستهداف عند نحو الساعة 18:00.

