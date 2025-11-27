لبنان

حادث سير مروّع ليلاً يصيب تسعة أشخاص على أوتوستراد جبيل

أوتوستراد جبيل

أدى حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد عمشيت – جبيل بعد منتصف الليل، الى سقوط 9 جرحى جراء اصطدام بين “فان” لنقل الركاب وسيارة رباعية الدفع.
وقد عملت عناصر من الدفاع المدني في مركز جبيل على قص السيارات بآلة الهيدروليك لسحب الجرحى من الفان، وعملت عناصره وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى “سيدة مارتين” ومستشفى المعونات الجامعي.

