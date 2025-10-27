إزالة الأكشاك والخيم على مسلكي أوتوستراد البترون والشمال بمؤازرة قوى الأمن

تمت اليوم، إزالة الأكشاك والخيم التي كانت منتشرة على جوانب مسلكي الاوتوستراد من شكا وصولا الى المدفون، بمؤازرة من قوى الامن الداخلي -منطقة الشمال الاقليمية للبلديات ضمن نطاقها، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والتعاميم الموجهة لمحافظ لبنان الشمالي إيمان الرافعي وقائمقام البترون روجيه طوبيا،.

وجاءت الخطوة اليوم استكمالا لعملية ازالة الاكشاك من الميناء في طرابلس مرورا بالقلمون وصولا الى المدفون.

ولاقت الخطوة ارتياحا لدى المواطنين لما كانت تسببه الاكشاك من خطر على السلامة العامة، بالاضافة الى أنها لم تكن تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

