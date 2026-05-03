أوامر إسرائيلية باستهداف مسيّرات الحزب



أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بتكثيف استهداف سلسلة إنتاج وتزويد الطائرات المسيّرة المتفجرة التابعة لـ”حزب الله”، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا جديدًا.

وبحسب التقرير، تأتي هذه التوجيهات في وقت يتصاعد فيه الغضب داخل الأوساط الوزارية الإسرائيلية، بسبب القيود المفروضة على تحركات الجيش، والتي يرى بعض المسؤولين أنها تحدّ من فعاليته في التعامل مع التهديدات المتزايدة.

ويشير هذا التطور إلى احتمال اتساع رقعة المواجهة، خصوصًا في ظل التوتر المستمر على الجبهة اللبنانية، وتزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.