أهالي وطلاب “ثانوية مدرسة الحريري الثانية” يطالبون بإخلاء المدرسة واستعادة حق التعليم

تابع موقع “هنا لبنان” وقفة احتجاجية نظمها أهالي وطلاب من ثانوية مدرسة الحريري الثانية، للمطالبة بالحق في التعليم وإخلاء مبنى المدرسة، في ظل ما وصفوه بتغيير وظيفته التعليمية.

وبحسب المشاركين في الوقفة، فإنهم يطالبون بإعادة تفعيل المدرسة كمؤسسة تربوية، مؤكدين أن استمرار استخدام المبنى لأغراض غير تعليمية—وفق تعبيرهم—أدى إلى تعطيل المسار الدراسي للطلاب.

وأشاروا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان حق التلامذة في متابعة تعليمهم داخل بيئة مدرسية سليمة وآمنة، بعيداً عن أي استخدامات أخرى للمرفق التعليمي.

من جهته، واصل “هنا لبنان” تغطية التحرك ونقل مطالب الأهالي والطلاب، في انتظار أي رد رسمي من الجهات المعنية حول القضية.

