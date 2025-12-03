دعوة عاجلة من أنطوان حبيب.. هل تتحرك الدولة لحقوق ذوي الإعاقة؟

ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، لمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة” – 3 كانون الأول، الجهات الرسمية المعنية “الإسراع في استكمال الإجراءات الضرورية لوضع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّع عليها لبنان عام ٢٠٠٧، موضع التنفيذ العملي بعد مصادقة مجلس النواب عليها في شهر نيسان الماضي، لما تحمله هذه الخطوة من أهمية وطنية وإنسانية على حدّ سواء”.

وأضاف حبيب في بيان: إن الإنجاز المُحقّق على مستوى المصادقة ما كان ليرى النور لولا الجهود الحثيثة التي بذلها أصحاب الإرادة الصلبة، وفي طليعتهم جو رحّال، الذي أثبت أن المثابرة والالتزام قادران على تحريك الملفات الوطنية وإعادتها إلى دائرة الاهتمام العام.

وأكد أن “دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ سيُلزم الدولة اللبنانية بمواءمة تشريعاتها بما يضمن تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وتحقيق استقلاليّتهم، ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، إضافة إلى وضع آليات رقابية تُعزّز تطبيق هذه الحقوق وفق أعلى المعايير الدولية”.

وختم حبيب مؤكداً أنّ “بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً هو مسؤولية وطنية مشتركة، وأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يشكّلون جزءاً أصيلاً من النسيج اللبناني، وطاقات كبيرة يجب الاعتراف بها وإتاحتها، تحقيقاً لرسالة لبنان الإنسانية والتزاماته الدولية”

