أندريا معوض تمثل زغرتا إهدن في مؤتمر المدن المتوسطية

شاركت عضو بلدية زغرتا – إهدن أندريا معوض، في مؤتمر المدن المتوسطية في برشلونة الذي عقد على مدى يومي ٢٦ و٢٧ الشهر الحالي .

وفي بيان لبلدية زغرتا – اهدن، أن مشاركة معوض وتمثيلها المجلس البلدي “جاء ليترجم أيمان البلدية بأهمية استمرار جهود التنمية المحلية وتعزيز المشاريع المستدامة، وتبادل الخبرات مع المدن المتوسطية الأخرى لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي”.

اكتسبت أعمال المؤتمر هذه السنة أهمية خاصة إذ أندرج ضمن برنامج المنتدى الاقليمي للاتحاد من أجل المتوسط ، كما يسلط هذا الاعتراف الضوء على الدور المركزي للمدن في تعزيز التعاون الاورو متوسطي ، إضافةً لتقديمه فرصةً لتبادل الخبرات وتعزيز المساعدات المشتركة التي تضع الانسان في صلب ” الاورو متوسطي ” .

وثمنت البلدية، التي ستتابع فحوى نقاشات المؤتمر مع موفدتها اليه، هذه الخطوات ودورها وجدواها وأهمية تفعيل الاستثمار في العلاقات والشراكات مع المؤتمرات والمنظمات الدولية لما يخدم المنطقة تطويراً وتفعيلاً .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.