بالفيديو: غارة استهدفت بصاروخين منزلا في أنان

أنان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن غارة معادية استهدفت بصاروخين منزلا في أنان، الفيديو:

