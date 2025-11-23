أكبر أرزة في العالم تتألّق في أميون وتدخل غينيس

افتتحت اليوم بمناسبة عيد الإستقلال وتكريماً للجيش، وبدعوة من بلدية أميون، أكبر أرزة في العالم لتسجيلها ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بتنفيذ وإشراف السيدة كارولين شبطيني، في حديقة الدكتور عبدالله سعادة في بلدة أميون.

حضر الافتتاح النائب جورج عطالله، النائب السابق سليم سعادة، ممثل قائد الجيش العميد الركن مروان متى، رئيس مخابرات الجيش في الكورة العميد نجيب النبوت، طبيب قضاء الكورة الدكتور جوزاف جبرايل، آمر فصيلة درك تنورين الرائد نيكولا نصر، رئيس اتحاد بلديات الكورة رئيس بلدية أميون مالك فارس، ممثل مكتب كاريتاس- إقليم الكورة فوزي غانم، وفاعليات وحشد من أهالي الكورة.

فارس

بداية النشيد الوطني وكلمة تعريف للسيدة كورين الحاج عبيد. ثم تحدث فارس فشكر “كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير خاصة السيدة كارولين شبطيني التي نفذت هذا العمل المبدع في عيد الإستقلال”. كما شكر تلاميذ المدارس على المشاركة في العمل مؤكدا أن “التربية البيئية تبدأ من المدرسة والبيت لتصبح أسلوب حياة”.

شبطيني

بدورها شكرت كارولين شبطيني بلدية أميون “التي قدمت المساندة في هذا العمل، وكل مع ساعد في جمع العبوات البلاستيكية وتركيبها”، كما شكرت عائلتها وأهدت هذا الإنجاز للجيش في عيد الإستقلال.

وفازت شبطيني بشهادة من “غينيس” عن أكبر أرزة في العالم، وتكون بذلك دخلت مجموعة “غينيس” للأرقام القياسية، إضافة إلى درع تكريمية من بلدية أميون تسلمتها من فارس.

وفي الختام تمت إضاءة الارزة في حضور حشد من المواطنين.

