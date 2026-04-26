أمين الجميّل: المفاوضات المباشرة فرصة ذهبية للبنان وأدعو إلى لقاء وطني في بعبدا

اعتبر الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميّل في حديث لصحيفة “النهار” أن ما يجري من مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يشكّل “فرصة ذهبية” يجب استثمارها، مؤكداً تأييده لخطوة رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا المسار.

وقال الجميّل إن الظروف الإقليمية والدولية تغيّرت بشكل كبير مقارنة بمرحلة اتفاق 17 أيار عام 1983، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يتيح للبنان فرصة لتحقيق الاستقرار والسير نحو السلام بدعم عربي ودولي واسع.

وفي ما يتعلق بالمواقف الداخلية، رأى أن بعض القوى السياسية لا تزال مرتبطة بتحالفات قديمة، لكنه شدد على أهمية التوافق الوطني والحوار.

كما عبّر عن استبعاده لحدوث فتنة داخلية في لبنان، معتبراً أن “حزب الله” في وضع لا يسمح له بالتصعيد، داعياً إلى تغليب منطق الاستقرار والوحدة الوطنية.

وختم الجميّل بدعوة إلى عقد لقاء وطني في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف “مراجعة نقدية شاملة لكل ما حصل وما يجري” والوصول إلى خلاصة وطنية مشتركة تعزز الاستقرار في البلاد.

