أمن الدولة يوقف موظفة بلدية صيدا بجرم فقدان أموال عامة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وصون المال العام، وبناء لاشارة النيابة العامة المالية أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة أمينة الصندوق في بلدية صيدا (ه.ق.)، على خلفية فقدان مبلغ مالي من صندوق البلدية، يُقدَّر بنحو مليار ليرة لبنانية.



وقد تُركت رئيسة الدائرة الإدارية والمالية في البلدية (ز.د.) وسبعة موظفين وأعضاء بلديين آخرين رهن التحقيق.

وخُتم محضر التحقيق وأُودِع المرجع القضائي المعني بناءً على إشارته

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.