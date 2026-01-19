أمن الدولة تعلن جدولًا جديدًا للاختبار الطبي للمرشحات الإناث لمباراة مأمور متمرّن

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الاختبار الطبي للمرشحات اللواتي تخلّفن عن حضور الاختبار المذكور بالتواريخ المحددة لهن سابقاً (إناث فقط)، في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة أدناه.



تُذكّر المديرية العامة المرشّحات بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة “ليبان بوست” والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.



وتشير المديرية إلى أن هذا الموعد يعتبر نهائياً للواتي يرغبن في متابعة مباراة التطوع”.

