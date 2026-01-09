أمن الدولة يوقف مطلق نار اعتدى على مدنيين وأصحاب محال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحفظ الأمن ومنع الإخلال بالسلامة العامة، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية المدعو (م. أ. ن.) بتاريخ ٨/١/٢٠٢٦، لإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه مدنيين، والتهجّم والاعتداء على مواطنين وعلى أحد أصحاب المحال التجارية.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء لإشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.