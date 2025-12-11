أمن الدولة يوقف مزور مستحضرات تجميل ويكشف عمليات بوتوكس وفيلر غير قانونية

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “متابعة لجهودها في حماية الصحة العامة ولدرء المخاطر الناتجة من عمليات التجميل غير القانونية، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا ، في محلة الحازمية منتحل صفة طبيب تجميل، اللبناني (ع.ك.)، لقيامه بعشرات عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر باستخدام مستحضرات طبية مزورة ومقلدة، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وبنتيجة التحقيق، أوقف اللبناني (أ.ح.) بعد مداهمة منزله في محلة الرمل العالي – طريق المطار، وضبطت في داخله ملصقات لمنتجات تجميل ألمانية أصلية كان يستخدمها لتزوير مستحضرات التجميل، إضافة إلى أسلحة حربية.

وعلى أثر ذلك، ختم بالشمع الأحمر سنتر للتجميل في محلة المريجة تعود ملكيته إلى الفار (م.ح) ابن الموقوف (أ.ح). وعيادة أخرى للتجميل في محلة حارة حريك تعود ملكيتها إلى المدعوة (ز.خ.ا.)، وأجري المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص، وتستمر الملاحقات لتوقيف باقي المتورطين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.