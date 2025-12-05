أمن الدولة يقفل مستودع بطاطا مخالف بالشمع الأحمر في المنية – الضنية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“استكمالاً للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في حماية السلامة الغذائية، وبعد توافر معلومات عن انبعاث روائح كريهة من داخل مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها، دهمت دورية من مديرية الشمال الإقليميّة مكتب المنية – الضنية، وبرفقة طبيب القضاء، المستودع المذكور، وتبيّن أنّه يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية ومعايير النظافة.

وقد تمّ إقفال المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني في حق صاحبه بناء على إشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.