لبنان

أمن الدولة: رصد مخالفات في قطاع المولدات في قضاء عاليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

Published: dayين ago
أمن الدولة

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “في اطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية جبل لبنان الإقليميّة – مكتب عاليه، وبمؤازرة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك، كشفًا ميدانيًا على عدد من المولدات في بلدات ديرقوبل وعرمون وبشامون.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات: (ب.ف.)، (ر.م.)، (ر.ن.)، (ع. ص.)، (م.غ.)، (م.ق.)، (ر.ذ.)، شركة ج. ل. ، (خ.خ.)، و(ع.ح.)، وذلك لمخالفات شملت عدم الإلتزام بالسعر ، مخالفة القرار 40/أ.ت، وعدم استكمال تركيب العدادات”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى