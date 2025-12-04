لبنان
أمن الدولة: رصد مخالفات في قطاع المولدات في قضاء عاليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “في اطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية جبل لبنان الإقليميّة – مكتب عاليه، وبمؤازرة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك، كشفًا ميدانيًا على عدد من المولدات في بلدات ديرقوبل وعرمون وبشامون.
وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات: (ب.ف.)، (ر.م.)، (ر.ن.)، (ع. ص.)، (م.غ.)، (م.ق.)، (ر.ذ.)، شركة ج. ل. ، (خ.خ.)، و(ع.ح.)، وذلك لمخالفات شملت عدم الإلتزام بالسعر ، مخالفة القرار 40/أ.ت، وعدم استكمال تركيب العدادات”.
