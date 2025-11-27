أمن الدولة يوقف شبكة فلسطينية متخصّصة بسرقة الدراجات في الجنوب

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“استكمالًا لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة جرائم السرقة والسلب، وبعد عمليّة تعقب ورصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص من الجنسية الفلسطينية وهم (أ. ع.) و(ي. ي.) و(ر. إ.)، لقيامهم بسرقة دراجات نارية من مناطق عدّة ونقلها إلى محلة حي السلم – الشويفات وبيعها بطرق غير قانونية. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم بناءً لإشارة القضاء المختص”.

