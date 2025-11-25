أمن الدولة يوقف مطلوبا بجرائم تهديد ومحاولة قتل في عكار

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً للجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبنتيجة الاستقصاءات والرصد الدقيق، أوقفت مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بتاريخ 19/11/2025، اللبناني (ج. ع.).

وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرات توقيف عدة بجرائم التهديد ومحاولة القتل والسلب والسرقة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

