أمن الدولة يوقف فلسطينيًا يروّج عملات مزيّفة في الجنوب

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة ترويج العملات المزيّفة وحماية الأمن الاقتصادي، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ 23/11/2025، الفلسطيني (ن.ك.) بعد رصد نشاطه في ترويج كميات من العملة الأميركية المزيّفة من فئة المئة دولار. وقد ضُبط بحوزته مبلغٌ مزيف بقيمة 10,000 دولار أميركي كان يستعد لتصريفه في عدد من المناطق. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

