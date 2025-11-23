أمن الدولة يضبط مخالفات في قطاع المولدات بقضاء جزين ويتخذ إجراءات صارمة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، عن تنفيذ كشف ميداني على عدد من المولدات الكهربائية في قضاء جزين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف ضبط المخالفات في القطاع. وأكد البيان أنه خلال الكشف، تم رصد مخالفات واضحة للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ما استدعى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وهما المدعوان (ع. أ.) و(أ. ح.).

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وفق إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، تم توقيف المدعو (ع. أ.) نتيجة تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، فيما جرى تنظيم محضر عدلي بحقه لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين.

تعاون مشترك لضبط الأسواق

وأوضح البيان أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق بين مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة لضمان الرقابة المشددة على قطاع المولدات، وضبط الأسعار بما يحمي المواطنين من الاستغلال، ويضمن التزام جميع أصحاب المولدات بالقوانين الرسمية المعتمدة.

أهمية متابعة القطاع بشكل مستمر

أكدت أمن الدولة على ضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق ومتابعة المخالفين بصرامة، مشيرة إلى أن أي تجاوز للتسعيرة الرسمية سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية، بما يحافظ على استقرار السوق ويضمن حقوق المواطنين في الحصول على خدمات الكهرباء بأسعار عادلة.

متابعة مستمرة من السلطات المختصة

يُذكر أن هذه الإجراءات تعكس حرص الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية على حماية المستهلكين من أي استغلال أو مخالفات، مع التأكيد على أن مراقبة قطاع المولدات ستستمر بشكل دوري لضمان التزام جميع المزودين بالقوانين المعمول بها.

عناوين مقترحة مشابهة:

حملة أمنية في جزين تضبط مخالفات فواتير المولدات الكهربائية

توقيف صاحب مولد بعد تكرار مخالفات التسعيرة الرسمية في جزين

أمن الدولة يرفع المحاضر بحق المخالفين لأسعار المولدات بلبنان

متابعة دقيقة لمولدات الكهرباء في الجنوب لضبط الأسعار المخالفة

النيابة العامة تتدخل لمحاسبة المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.