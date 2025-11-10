أمن الدولة يوقف سوريًا في البقاع بتهمة ترويج مئات الدولارات المزوّرة

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيان، انه “في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدولة لجرائم ترويج العملات المزيفة، أوقفت دوريّة من مديرية البقاع الإقليميّة – مكتب زحلة، السوري (ع. ك.)، بعد توافر معلومات حول قيامه بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة ١٠٠ الدولار الأميركي ، ضمن محافظة البقاع، وقد ضُبط بحوزته مبلغ كبير من العملة الأجنبيّة المزيفة ، إضافةً إلى أجهزة إلكترونيّة وأدوات تُستخدم في عمليات التزييف، وكمية من خرطوش الصيد.

خلال التحقيق، تبيّن أنّه متورط في قضايا تتعلق بالمخدّرات، وأنّه مقيم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانيّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.