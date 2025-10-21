‏أمن الدولة يوقف شخصًا للاشتباه بالتجسس

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

ضمن إطار مهام المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة أعمال التجسّس، وبتاريخ 20/10/2025، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية الفلسطيني (م. ش.)، للاشتباه بتواصله مع العدو الإسرائيلي، من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز الموساد (The Mossad) على موقع فايسبوك.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص

