أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال:

81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769.

وتدعو المديرية كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب البقاع الغربي – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته”.

