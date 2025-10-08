أمن الدولة يوقف سوريًا يبتز فتيات عبر “تيك توك”

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمسّ القيم الأخلاقية والاجتماعية، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة السوري (م. ع.)، بعد توافر معلومات دقيقة عن قيامه بابتزاز فتيات عبر تطبيق “تيك توك”، مستغلاً شهرة حسابه للحصول على مبالغ مالية أو دفعهنّ إلى تصرفات غير لائقة.

وخلال التحقيق، تبيّن أنّ هاتفه يحتوي على مقاطع فيديو منافية للحشمة، كان يتبادلها مع عدد من أصدقائه.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.