منتحل صفة رسمية في قبضة أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفة، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، قامت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بتوقيف اللبناني (خ.غ.) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤، بجرم انتحال صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة، وإيهام المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت عبر علاقاته المزعومة في الهيئة المذكورة.

وقد أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً على إشارة القضاء المختص”.

