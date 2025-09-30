أمن الدولة: توقيف فلسطيني ينتحل صفة رجل دين ويوهم الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهما الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص”.

