أمن الدولة يعلن تمديد مهلة تطويع مأمورين متمرّنين

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

“تُعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة أنّه، إلحاقًا لمذكرة الخدمة رقم ٥٠٥/٨٥ ع تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥، والمتعلّقة بتطويع عناصر برتبة مأمور متمرّن لصالحها، جرى تمديد مهلة تقديم الطلبات لمدة أسبوع إضافي، على أن تبتدئ اعتبارًا من تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٥ ولغاية تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥ ضمناً.

يُطلب من الراغبين بالتقدّم إلى التطويع، الإلتزام بالشروط المحدّدة في المذكرة المذكورة وتقديم طلباتهم ضمن المهلة الجديدة”.

