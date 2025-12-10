أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا

‏صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

‏انطلاقًا من حرص المديرية العامة لأمن الدولة على حماية الامن الاقتصادي ومنع تسويق بضائع غير معروفة المنشأ، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتاريخ 7/12/2025، بدهم أحد المحال في محلة صبرا العائد للمدعو (م. د.)، حيث صادرت كمية من الأحذية تحتوي على ملصقات ترمز إلى كيان العدو.

‏اجري التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

