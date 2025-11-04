أمن الدولة توقف سوريًا بجـرم الاتجـ.ـار بالبــشر وتسهيل الدعـ.ـارة وتزوير شيكات

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

‏استمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب الشوف في أمن الدولة، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي.

‏وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.