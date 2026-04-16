أمام أولاده.. جريمة مروّعة في صور تنتهي بالقتل

Published: 3 days ago
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 13-4-2026، حصل إشكال في مدينة صور بين كلٍّ من:

– م. ط. (مواليد عام 1994، لبناني)
– أ. س. (مواليد 1972، لبناني)
تطوّر الإشكال إلى قيام الأول بالاعتداء على الثاني بالضرب بطريقة وحشية أمام منزله وبحضور أولاده، ما أدّى إلى وفاته، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد أثارت الجريمة حالة من الاستياء في نفوس المواطنين في المحلة المذكورة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات بالتاريخ ذاته، من تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في مدينة صور.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

