أساتذة متقاعدون يتحرّكون الثلاثاء رفضًا لموازنة تجاهلت وعود الرواتب

أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، في بيان، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من المسؤولين، الوفاء بوعودهم، وفي مقدّمها: رفع قيمة الرواتب والمعاشات، في مطلع العام ٢٠٢٦، إلى ٣٠ ضعفاً، ومن ثم تقسيط باقي المضاعفات، بمعدل ٦ مضاعفات كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى قيمتها كما كانت مطلع العام ٢٠١٩، دون الأخذ بعين الاعتبار التضخم المتراكم بعد العام ٢٠١٩ والذي تعدى ال ٢٠%، ولأن مشروع الموازنة الذي سيبدأ نقاشه في المجلس النيابي نهار الثلاثاء في ٢٠٢٦/١/٢٧ يخلو من الإقرار بأيّ من الحقوق التي وُعِدنا بها، ولأن تحرّكاتنا هي تعبير مشروع للمطالبة بحقوقنا وحقوق عائلاتنا، لذلك قرّرنا المشاركة الفاعلة في التجمّع الذي قرّرته “روابط القطاع العام” في ساحة بشارة الخوري، عند الساعة ١١ من قبل ظهر الثلاثاء في ٢٠٢٦/١/٢٧ ومن ثم الإنطلاق بمظاهرة إلى مدخل مجلس النواب. من هنا ندعو الجميع إلى المشاركة الكثيفة في هذا التحرك”.

