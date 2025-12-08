لبنان

أساتذة المهني: لا عودة إلى القاعات قبل حقوق واضحة

Published: hour واحدة ago
أساتذة المهني

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعًا عبر تطبيق “زووم”، جرى خلاله عرض آخر ما آلت إليه،  الجولات الرسمية التي قامت بها الروابط الثلاث، والتي تتجه إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للبحث في آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالملف المطلبي.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وأكدت الهيئة الإدارية في بيان” تمسكها الكامل بالمطالب الواردة في المذكرة المرفوعة إلى الجهات المعنية، وإيقافها التام لمشروع السلسلة البعيدة المدى الذي لا يلبي الحد الأدنى من حقوق المشروعة للأساتذة”.

ودعت” جميع الزملاء والزملاء في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي إلى البقاء على أتم الجهوزية استعدادًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة وضمان عيشهم الكريم”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: hour واحدة ago
زر الذهاب إلى الأعلى