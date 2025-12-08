أساتذة المهني: لا عودة إلى القاعات قبل حقوق واضحة

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعًا عبر تطبيق “زووم”، جرى خلاله عرض آخر ما آلت إليه، الجولات الرسمية التي قامت بها الروابط الثلاث، والتي تتجه إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للبحث في آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالملف المطلبي.

وأكدت الهيئة الإدارية في بيان” تمسكها الكامل بالمطالب الواردة في المذكرة المرفوعة إلى الجهات المعنية، وإيقافها التام لمشروع السلسلة البعيدة المدى الذي لا يلبي الحد الأدنى من حقوق المشروعة للأساتذة”.

ودعت” جميع الزملاء والزملاء في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي إلى البقاء على أتم الجهوزية استعدادًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة وضمان عيشهم الكريم”.

