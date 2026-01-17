أديب عبد المسيح يهاجم نعيم قاسم: لبنان لا يُبنى بالتهديد

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X”: “في نوبة جنون سياسي مرفوضة، يخرج الشيخ نعيم قاسم ليقول «طويلة على رقبتكم»، لا لخصوم فقط، بل لشركاء في وطن يُفترض أنه ما زال وطنًا واحدًا. هل هكذا تُدار الأمور؟ هكذا تُخاطَب الناس؟ وعدتم بيئتكم بالحماية والأمان… فأي أمان هذا؟ وأي حماية؟ أهلُكم اليوم في قلب الموت، تحت النار والدمار، يدفعون ثمن سلاح لم يعد يحمي أحدًا بل بات عبئًا ثقيلًا على لبنان كله. هذا السلاح، يا شيخ، لم يعد “مقاومة”، بل صار أداة ابتزاز داخلي وخطرًا دائمًا يخيّر اللبنانيين بين الخضوع أو الحرب. خطابكم التصعيدي لا يبني وطنًا ولا يحمي كرامة، بل يسرّع الانهيار ويعمّق الجراح و يضعّف الدولة أمام تهديدات العدو و يعطي ” كارت عزيمة” للعدوان. من أعطاكم حق تهديد اللبنانيين وإلقاء دروس في الوطنية؟ من فوّضكم بمصادرة قرار الدولة وضرب موقفها الرسمي والعمل بعكسه؟ الدولة اليوم تحاول لملمة ما تبقى من حياة بعد كل حرب جُرّ إليها لبنان عنوة، وأنتم مستمرون في سياسة الأرض المحروقة. هل يستحق لبنان كل هذا الذل؟ سماؤه مستباحة، والمسيّرات لا تغادرها، والناس تُترك لمصيرها. الحقيقة واضحة مهما حاولتم الهروب منها: الجيش اللبناني وحده يحق له حمل السلاح والدفاع عن الوطن، والدولة وحدها صاحبة القرار و ستدعس على ” رقبة ” كل من ينال من هيبتها. كفّوا عن رمي المسؤولية على الآخرين، وانظروا جيدًا إلى حجم التهوّر الذي أوصلنا جميعًا إلى هذا القعر. لبنان لا يُبنى بالتهديد، ولا يُحمى بالسلاح غير الشرعي، ولا يُنقذ إلا بدولة قوية، واحدة، سيّدة على أرضها وقرارها. خلصنا

