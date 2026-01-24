بالصور: أدوية مهرّبة ومنتهية الصلاحية في مستوصف غير شرعي بعدوس

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

أدوية مهرّبة ومنتهية الصلاحية في مستوصف غير شرعي بعدوس #عاجل pic.twitter.com/g6n00YfWKO — Cedar News (@cedar_news) January 24, 2026

تواصل قطعات المديرية العامة لامن الدولة ملاحقة المراكز الصحية غير المرخصة و تهريب الأدوية واستخدام معدات طبية منتهية الصلاحية وحرصا منها على السلامة العامة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، قامت دورية من مديرية بعلبك – الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٦، بدهم مستوصفًا صحيًا في بلدة عدوس يديره المدعو (ع.إ.) تحت عنوان العمل الخيري.

وجرى ضبط حوالى ٣٠ ألف علبة دواء مهرّبة، إضافة إلى ملصقات تُستخدم لاستبدال بلد المنشأ وتاريخ الصنع، كما عُثر على معدات طبية منتهية الصلاحية منذ عام ٢٠١٥ يتم استعمالها داخل المستوصف.

بناءً على إشارة القضاء المختص أُجري المقتضى القانوني اللازم وتم تلف الأدوية والمعدات المنتهية الصلاحية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.