لبنان
أدرعي يوجّه إنذاراً عاجلاً للسكان اللبنانيين بالابتعاد عن المباني المهددة
وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “أكس”، “إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في القريتين التاليتين: ️كفرحتى في الجنوب وعين التينة في البقاع الغربي”، معلنا أن جيش العدو “سهاجم “على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله”.
وحث سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على “إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
