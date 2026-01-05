أدرعي يوجّه إنذاراً عاجلاً للسكان اللبنانيين بالابتعاد عن المباني المهددة

وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “أكس”، “إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في القريتين التاليتين: ️كفرحتى في الجنوب وعين التينة في البقاع الغربي”، معلنا أن ‏جيش العدو “سهاجم “على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله”.

وحث سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على “إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.



