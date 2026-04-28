أدرعي يوجّه رسالة لمدرسة الشويفات: لا تعاقبوا التلميذة

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إدارة مدرسة في الشويفات إلى عدم معاقبة تلميذة على خلفية منشور أثار جدلاً، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأمر بروح من التعاطف بدل العقاب.

وفي سلسلة ملاحظات نشرها عبر منصة “إكس”، اعتبر أدرعي أن انتشار مثل هذه الرسائل يعكس قناعات متزايدة بشأن وجود مشكلات يُعتقد أن لها حلولاً لدى الجيش الإسرائيلي، كما أشار إلى أن الحديث عن وجود أسلحة لـحزب الله داخل منشآت مدنية، بما فيها المدارس، بات يُتداول على نطاق واسع.

ووجّه رسالة مباشرة لإدارة المدرسة، دعا فيها إلى فتح حوار مع التلميذة لفهم خلفيات ما كتبته، لافتاً إلى احتمال تعرّضها لضغوط أو مضايقات. كما خاطب الأطفال والشباب، داعياً إياهم إلى قول الحقيقة وإبلاغ ذويهم والجهات المختصة عن أي خطر أو أمر يثير قلقهم.

