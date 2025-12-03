بحثٌ مستمر عن المفقود السوري أحمد جمال الأحمد منذ أكتوبر

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

أحمد جمال الأحمد (مواليد عام 2006، سوري)

الذي غادر بتاريخ 6-10-2025، منزله الكائن في حيّ التّنك – الكولا، متوجهًا إلى محلّة المونتي فيردي – المنصوريّة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 790715-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.