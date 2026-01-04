أحمد الهادي مفقود في الشيّاح.. نداء عاجل من قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود القاصر:

أحمد الهادي بن خضر خليل (مواليد عام 2010، لبناني)

الذي فقد بتاريخ 3-1-2026، في محلّة الشيّاح- قرب بيروت مول في أثناء وجوده مع والدته وهي تتسوّق، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة (أبكم)، ويعاني من مرض التوحّد وعدم الإدراك.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 543256 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

