لبنان
أحمد الحريري: البيارتة هم أهل الدولة، وفشر أن نكون مكسر عصا
استنكر الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ما حصل في ساقية الجنزير، اليوم السبت، واصفاً الأمر بـ”البلطجة”.
وفي منشور له عبر منصة “آكس”، قال الحريري: “بيروت لن تهدأ قبل أن تصون الدولة كرامة أهلها بمحاسبة كل المسؤولين في جهاز أمن الدولة عن البلطجة بحق اهلنا في ساقية الجنزير وبحق أبو علي عيتاني”.
وتابع: “البيارتة هم أهل الدولة، وفشر في الدولة من يظن أنها مكسر عصا. كرامة بيروت من كرامتنا، وكرامة كل المناطق، ونقطة على السطر”.
وختم: “يبقى السؤال الأخطر برسم أركان الدولة: هل هناك في الاجهزة من تحول الى ميليشيا وقرر اللعب بنار الفتن والتخريب على جهود الأشقاء العرب للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وسلامه؟!”.
