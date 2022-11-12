التَّعرفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من هذا التاريخ.. والمبالغ المُتراكمة ضمن فاتورة واحدة؟

أكّدت مَصادر في مؤسّسة ” كهرباء لبنان ” لإنّ الفواتير التي ستأتي وفق التَّعرفة الجديدة للكهرباء ستصدر اعتباراً من شهر كانون الثاني المُقبل”، وأضافت: “استهلاك الكهرباء عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول سيتم احتسابهُ وفق التعرفة الجديدة، في حين أن الأشهر السابقة ستكونُ بناء للتعرفة القديمة”.

وأوضحت المَصادر أنّه “من المُمكن أن يتمّ استيفاء كافة المبالغ المُتراكمة ضمن فاتورة واحدة سيتم تحصيلها من المواطنين، علماً أن قيمتها لن تكون كبيرة بسبب شبه غياب التغذية طوال الفترة السابقة”.

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