تحويل هبة الريجي الممنوحة للطلاب الذين يتابعون دراستهم في روسيا وبيللاروسيا “للمركزي”

أكد مكتب التعاون اللبناني الروسي انه، ونتيجة للمتابعة التي قام بها مع وزارة المالية، حول هبة الريجي الممنوحة للطلاب الذين يتابعون دراستهم في روسيا وبيللاروسيا، وبعد ان استمهلت وزارة الخارجية اللبنانية بتحديد مكان بديل لاستلامهم لها، أخذ علما ان الاجراءات انتهت في الوزارة و تم تحويل الهبة لمصرف لبنان ليصار الى تحويلها الى أنقرة.

وشكر رئيس المكتب السيد محمد ناصرالدين وزير المالية يوسف الخليل على اهتمامه وتلبيته حاجات الطلاب في ظل الظروف التي يمرون بها.