النفط يواصل الانخفاض قبل بيانات أمريكية

تواصل أسعار النفط الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، وتم تداول عقود خام “برنت” اليوم الأربعاء عند مستوى 95 دولارا للبرميل وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام لدى الصين.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.37% إلى 88.58 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.25% إلى 95.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي الانخفاض قبل صدور بيانات في الولايات المتحدة حول مخزونات الخام وسط توقعات بارتفاع المخزونات، وذلك بناء على تقرير معهد البترول الأمريكي.

ووفقا للتقرير الذي صدر أمس فإن مخزونات النفط الخام ارتفعت بواقع 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ4 من نوفمبر 2022، مع صعود مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ