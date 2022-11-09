سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 9-11-2022.. قرارات هامة لمصرف لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 9-11-2022

اليكم سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة اليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022, في السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الى: البيع 39.500 ليرة لبنانية – الشراء 39.600 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الى: البيع 39.100 ليرة لبنانية – الشراء 39.200 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظهر اليوم الى: البيع 39.650 ليرة لبنانية – الشراء 39.750 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

اخبار إقتصادية

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء قبل ظهر اليوم الى: البيع 39.900 ليرة لبنانية – الشراء 40.000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء قبل ظهر اليوم: البيع 40.300 ليرة لبنانية – الشراء 40.500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم: البيع 40.100 ليرة لبنانية – الشراء 40.200 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سلسلة قرارات هامة مقبلة لمصرف لبنان

بالتوازي مع الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار، يعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال اليومين المقبلين اجتماعا يفترض ان يبت فيه سلة قرارات مالية ابرزها رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الفا.

ورجحت مصادر وزارية عبر «الديار» ان تسري هذه القرارات اعتبارا من مطلع كانون الاول المقبل، وأن تلحظ ايضا تعديل تسعيرة دولار المصارف من ٨ آلاف ليرة الى ١٥ ألفاً وتعديل بعض التعاميم الاخرى التي اصدرها «المركزي» خلال الثلاث سنوات الماضية، ومنها التعميم ١٥٨ الذي يسمح بسحب ٤٠٠ دولار، و٤٠٠ أخرى على سعر صرف ١٢ ألف ليرة للدولار. اضافة الى بدء سريان العمل بالدولار الجمركي الجديد الذي اقرته الموازنة، فيتم استيعاب بعض النقمة الشعبية التي قد تزداد مع بدء تسديد فواتير الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة.