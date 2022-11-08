Cedar News
Lebanon News


إقتصاد

أسعار المحروقات سترتفع الأربعاء.. كم سيبلغ سعر البنزين؟

By admin
أسعار المحروقات

شهدت معظم محطات المحروقات، مساء اليوم الثلاثاء، حركة ناشطة للمواطنين من أجل تعبئة سياراتهِم بالوقود.
ويأتي هذا الأمر بعد ورود معلومات عن ارتفاعٍ مُرتقب لسعر صفيحة البنزين، يوم الأربعاء.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات إنّ “جدول أسعار المحروقات سيشهدُ يوم غدٍ الأربعاء قفزة جديدة على سعر البنزين”، مشيرة إلى أن “الزيادة لن تكون أقل من 20 ألف ليرة”، وأضافت: “من المتوقع أن يتراوح سعر صفيحة البنزين غداً بين 785 ألف ليرة و 810 آلاف ليرة لبنانية”.
لبنان 24

مواضيع متعلقة

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 53 مليون دولار…

كلّيّة إدارة الأعمال والاقتصاد في ال NDU حصلت على الاعتماد…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
إقتصاد

فعاليات البقاع وتجار الاسمنت: عن اي ازدواجية اسعار يتحدث النائب جميل السيد؟

إقتصاد

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ 3.040.000 ليرة

إقتصاد

تعميم قريب حول الدولار المصرفي

إقتصاد

بدء تسلم ادارة الريجي التبغ من المزارعين الجنوبيين والدفع  بالدولار

إقتصاد

أسعار المحروقات: قفزة كبيرة والبنزين يقترب من ال 800 الف ليرة

إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 8-11-2022.. تقليص قيمة مبلغ الدولار عبر…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار…

تراجع أسعار النفط بعد قرار صيني بشأن كورونا

رابطة المودعين: الكابيتال كونترول مشروع لا دستوري يشرعن…

دويهي: الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة يحاول تثبيت حماية…

اسعار المحروقات: ارتـفـاع كبـيـر بداية الاسبوع.. كم بلغت؟

1 من 1٬207

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More