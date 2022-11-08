أسعار المحروقات سترتفع الأربعاء.. كم سيبلغ سعر البنزين؟

شهدت معظم محطات المحروقات، مساء اليوم الثلاثاء، حركة ناشطة للمواطنين من أجل تعبئة سياراتهِم بالوقود.

ويأتي هذا الأمر بعد ورود معلومات عن ارتفاعٍ مُرتقب لسعر صفيحة البنزين، يوم الأربعاء.

وقالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات إنّ “جدول أسعار المحروقات سيشهدُ يوم غدٍ الأربعاء قفزة جديدة على سعر البنزين”، مشيرة إلى أن “الزيادة لن تكون أقل من 20 ألف ليرة”، وأضافت: “من المتوقع أن يتراوح سعر صفيحة البنزين غداً بين 785 ألف ليرة و 810 آلاف ليرة لبنانية”.

لبنان 24

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